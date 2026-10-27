Tekirdağ'da meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlara erken teşhisin önemi anlatıldı.
Belediyede gerçekleştirilen etkinlikte sağlık ekipleri, kadınları meme kanseri, erken teşhisin önemi ve hastalığa karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirdi.
Etkinlikle meme kanserinde erken teşhise dikkati çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kadın sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
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