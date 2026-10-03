Tekirdağ'da müstehcenlik suçuna yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da çocuklara yönelik müstehcenlik suçuna ilişkin operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Tekirdağ'da çocuklara yönelik müstehcenlik suçuna ilişkin operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında müstehcenlik suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartışya serbest bırakıldı.
Ekiplerin çocukların korunması ve dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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