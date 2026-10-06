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        Tekirdağ'da Naip Barajı'nda su seviyesi yağışlarla yükseldi

        Tekirdağ'ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Naip Barajı'nda su seviyesi, yağışların etkisiyle geçen yılın ekim ayındaki yüzde 4 seviyesinden yüzde 11'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Naip Barajı'nda su seviyesi yağışlarla yükseldi

        Tekirdağ'ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Naip Barajı'nda su seviyesi, yağışların etkisiyle geçen yılın ekim ayındaki yüzde 4 seviyesinden yüzde 11'e yükseldi.

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Onur Özgül, barajda gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut su miktarının yaklaşık 2 milyon 610 bin metreküp olduğunu söyledi.

        Geçen yıl aynı dönemde su seviyesinin yüzde 4 civarında bulunduğunu belirten Özgül, "Kuraklık ihtimalini göz önünde bulundurarak tedbir aldık. Kendi imkanlarımızla yüzer terfi pompalar ürettik ve bunların sayesinde barajın yüzeyine yakın, daha temiz suyu alarak arıtma tesislerinde işleyebildik. Artık barajın en altından, dip seviyeden değil, suyun en üstünden, daha temiz olan yerinden yüzer pompalarla su alabiliyoruz. Bu suyu arıtma tesislerimizde en iyi şekilde işleyerek vatandaşlarımızın kullanabileceği içme suyu haline getirebiliyoruz." dedi.

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        - "Suyu tasarruflu kullanmalıyız"

        Barajdaki su seviyesinin geçen yıla göre yükselmesinin suyun daha fazla tüketilmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Özgül, tasarruf tedbirlerinin sürdüğünü dile getirdi.

        Özgül, su tüketimini azaltmaya yönelik kademeli fiyatlandırma uygulamasına geçildiğini, TESKİ olarak su tarifelerinde yüzde 50 indirim yaptıklarını belirtti.

        İndirimin su tüketimini artırmak için değil, vatandaşların suyu daha tasarruflu kullanmasını teşvik etmek amacıyla yapıldığını dile getiren Özgül, şunları kaydetti:

        "10 metreküp ve altında su tüketen vatandaşlarımız doğrudan yüzde 50 indirimden yararlanacak. Tüketim miktarına göre kademeli olarak 19-20 metreküpe kadar uzanan bir uygulamamız var.

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        Amacımız, vatandaşlarımızın suyu daha bilinçli ve tasarruflu kullanmasını sağlamak. Yağışlarla yaptıkları çalışmalar, barajdaki su miktarında artış yaşanmasına rağmen su kaynaklarının dikkatli kullanılması önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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