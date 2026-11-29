Tekirdağ'da otomobil göle uçtu: 2 kişi kurtarıldı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Kazak Gölü'ne uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Kazak Gölü’ne uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Kazak Gölü’ne uçtu. Araçta bulunan biri kadın 2 kişi, kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başarırken, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, göle uçan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.