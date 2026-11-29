Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Kazak Gölü’ne uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Kazak Gölü’ne uçtu. Araçta bulunan biri kadın 2 kişi, kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başarırken, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, göle uçan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.