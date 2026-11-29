Vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk veya acil durumda ekiplere ulaşmalarını isteyen Taşyasan, Kiremithane, Soğuksu ve Edirköy mevkilerinde bulunan yolları taşkınların oluşturabileceği risklere karşı geçici olarak ulaşıma kapattıklarını belirtti.

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