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        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        M.D'nin kullandığı 59 APR 397 plakalı otomobil, Muratlı ilçesinde tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki A.G. hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki A.K. ve B.A. yaralandı.

        Yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        A.G'nin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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