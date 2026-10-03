Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı 59 APR 397 plakalı otomobil, Muratlı ilçesinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki A.G. hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki A.K. ve B.A. yaralandı.
Yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
A.G'nin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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