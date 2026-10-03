Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da fırtına 8 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Tekirdağ'da fırtına 8 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 8 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Tekirdağ'da fırtına 8 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde 8 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Balıkçılar da Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ava çıkamıyor.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        300 metre yuvarlandı! Baba öldü, iki çocuk yaralı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!
        CANLI | Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul zamanı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da müstehcenlik suçuna yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da müstehcenlik suçuna yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Marmara bölge finali Tekirdağ'da...
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının Marmara bölge finali Tekirdağ'da...
        Tekirdağ'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi
        Tekirdağ'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi
        Tekirdağ'da Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da su kanalına devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da su kanalına devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı