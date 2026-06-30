Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 13 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 14 bin 813 uyuşturucu hap, 537 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 23 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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