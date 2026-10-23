Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 30 gram eroin, 50 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Operasyon sırasında evde bulunan A.H. ve Y.A. gözaltına alındı.

        REKLAM

        Adliyeye sevk edildiler

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da öğrencilerden "Cumhuriyetin Işığında Sanat" sergisi
        Tekirdağ'da öğrencilerden "Cumhuriyetin Işığında Sanat" sergisi
        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Yaya geçidinde iki öğretmene çarpan otomobilin dehşet anları kamerada
        Yaya geçidinde iki öğretmene çarpan otomobilin dehşet anları kamerada