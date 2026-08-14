Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 10 kişiyi durdurdu.

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