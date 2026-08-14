Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 10 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da Saray İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı
        Tekirdağ'da Saray İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı
        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı
        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı
        Tekirdağ'da anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi
        Anız yangını baraka ve konteynerlere sıçradı
        Anız yangını baraka ve konteynerlere sıçradı
        Tekirdağ'da anız yangını; 4 çiftlik evi yandı (2)
        Tekirdağ'da anız yangını; 4 çiftlik evi yandı (2)