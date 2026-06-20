Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İbrahim Bahçeli'nin cenazesi toprağa verildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Bahçeli'nin cenazesi Softaoğlu Cami'ne getirildi.



Vefat eden gazinin yakınları taziyeleri kabul etti.



Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, merhum gaziye Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.



Cenaze törenine Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Rıdvan Ateş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, gaziler ile vatandaşlar katıldı.







