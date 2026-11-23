Çerkezköy Belediyesi, Veliköy Mahallesi Namık Kemal 2 Sokak'ta sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklaya göre, daha önce asfaltı kazınan sokakta yenileme çalışmaları tamamlandı.

Ekiplerin yoğun olarak çalıştığı sokağın ardından ilçe genelinde belirlenen plan doğrultusunda asfaltlama çalışmaları sürüyor.

- Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Çölyak hastalığına yönelik farkındalığın artırılması, glütensiz beslenmenin öneminin vurgulanması ve çölyak hastalarının sosyal yaşamda karşılaştığı sorunlara dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, derneğin kuruluş yıl dönümü kutlandı.

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"Glütensiz Lokma-Güvenli Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan katıldı.

- Günay, işletme açılışına katıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay ile TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Saygı, ilçede bir işletmenin açılışına katıldı.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, odaya kayıtlı 14. meslek grubunda faaliyet gösteren işletmenin açılışında, işletmenin kent ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

İşletme sahibine hayırlı olması temennisinde bulunan Günay, bereketli kazançlar diledi.