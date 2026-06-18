Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Haziran Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Köy, Güvenli Gelecek" projesinin ilk etkinliği Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen programda yaşlı vatandaşlara sağlık taramaları yapıldı.



Program kapsamında katılımcılara temel ilk yardım uygulamaları, dijital dolandırıcılık yöntemleri, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen siber suçlar ile bu tür girişimlere karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.



Belediye ekipleri ayrıca yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde bakım, kişisel bakım, saç kesimi, emeklilere yönelik pazar desteği ile ücretsiz hasta ve engelli ulaşım hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.



Etkinliğin ardından ekipler mahallede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi ve sağlık durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



-Süleymanpaşa'da fiziksel aktivite farkındalık standı açıldı



Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" programı kapsamında farkındalık standı kuruldu.



İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, stantta vatandaşlara fiziksel aktivitenin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.



Etkinlikte, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çekilirken, vatandaşların daha aktif bir yaşam sürmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.



Toplumda sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivite konusunda bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.



- Tekirdağ Barosu Başkanı Gürcün'den Başhekim Tabakoğlu'na ziyaret



Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.



Başhekimlik makamında gerçekleşen ziyarette Gürcün ve Tabakoğlu, sağlık hizmetleri ve kurumlar arası iş birliğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.



Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gürcün'e teşekkür etti.



















