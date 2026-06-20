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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gündüz, müftülük makamında Bilgiç ile bir araya geldi.

        Ziyarette, kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Bilgiç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gündüz'e teşekkür etti.

        - Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencilerinden halk oyunları gösterisi

        Hüseyin Pehlivan İlkokulu tarafından düzenlenen "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği kapsamında 4. sınıf öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

        Sahil Dolgu Alanı Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen program, Okul Müdürü Serkan Komit'in açılış konuşmasıyla başladı.

        Etkinlikte sahne alan öğrenciler, çeşitli yörelere ait halk oyunlarını sergiledi. Gösteriler, izleyicilerden alkış aldı.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

        - Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu'nda programı düzenlendi

        Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi.

        Canlı müzik dinletisiyle başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Okul Müdürü Cüneyt Özvardarlı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitim sürecinde emeği bulunan öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek mezun olan öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmelerinin önemli olduğunu belirtti.

        Programda dereceye giren öğrencilere belge ve plaketleri verildi.

        Okul birincisinin konuşmasının ardından mezuniyet pastası kesildi ve öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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