Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Kaymakamlığı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Fatih Kızıltoprak ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Soytürk, kaymakamlık binasına geçti.

Soytürk, burada Kaymakam Kızıltoprak'tan ilçede yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

- Vatandaşların talep ve önerileri dinlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Günü programında vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda vatandaşlar belediye yetkilileriyle bir araya gelerek kentteki ihtiyaç, talep ve önerilerini iletti.

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Vatandaşların görüşlerinin dinlendiği buluşmada, Tekirdağ'ın geleceğine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

- Yeniçiftlik'e taziye evi yapılıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaraereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Taziye Evi Projesi'nin yüzde 70'i tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 288 metrekarelik alanda inşa edilen tek katlı taziye evinde kadın ve erkekler için ayrı bölümler, taziye odaları, mescit, abdesthane, tuvalet ve mutfak bulunacak.

Projenin tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin taziye ziyaretlerini gerçekleştirebileceği modern bir alan oluşturulması hedefleniyor