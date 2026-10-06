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        Tekirdağlı balıkçılar fırtınanın ardından limana palamutla döndü

        Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, havanın normale dönmesinin ardından yeniden denize açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Tekirdağlı balıkçılar fırtınanın ardından limana palamutla döndü

        Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, havanın normale dönmesinin ardından yeniden denize açıldı.

        Balıkçılar, avladıkları bol miktardaki palamutla limana döndü.

        Avdan dönen balıkçıların kasalarındaki palamutlar, Tekirdağ'daki balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sezonun bu döneminde palamut avının yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

        Deniz şartlarının elverişli olması halinde avın devam etmesini beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, balıkçıların denizde nasibini aradığını belirtti.

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        Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda 100 ile 150 liradan palamudun yerini aldığını ifade etti.

        Palamudun, iriliği ve bolluğuyla vatandaşların da ilgisini çektiğini anlatan Erol, vatandaşların uygun fiyatı nedeniyle daha çok palamudu tercih ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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