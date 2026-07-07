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        1. Uluslararası Tokat Türk Dünyası Müzik ve Dans Şöleni düzenlendi

        1. Uluslararası Tokat Türk Dünyası Müzik ve Dans Şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:51 Güncelleme:
        1. Uluslararası Tokat Türk Dünyası Müzik ve Dans Şöleni düzenlendi

        1. Uluslararası Tokat Türk Dünyası Müzik ve Dans Şöleni gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde gerçekleştirilen şölen, Hıdırlık Etkinlik Alanı'nda düzenlendi.

        Program kapsamında sahne alan Türk dünyasından gelen sanat toplulukları, geleneksel müziklerini ve halk oyunlarını sergileyerek ortak tarih ve kültürün birleştirici gücünü yansıttı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, aynı kökten beslenen, aynı medeniyetin izlerini taşıyan Türk dünyasının ezgilerini, halk oyunlarını ve kültürel zenginliklerini kardeşlik ve hoşgörü kenti Tokat'ta buluşturduklarını vurgulayarak, "İnanıyorum ki kültürümüzü yaşattıkça gönül bağlarımız daha da kuvvetlenecek, Türk Dünyası arasındaki birlik ruhu her geçen gün daha da güçlenecektir. Bu anlamlı şölenimize katkı sunan TÜRKSOY ailesine, gönül coğrafyamızdan gelen kıymetli sanatçılarımıza, misafirlerimize ve meydanları doldurarak bu coşkuyu bizlerle paylaşan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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