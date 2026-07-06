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        Tokat'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Tokat'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren sürücünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Tokat'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Tokat'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren sürücünün cenazesi toprağa verildi.

        Mustafa Oğuzhan idaresindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında B.D. (50) yönetimindeki 46 AJT 912 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan Oğuzhan, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mustafa Oğuzhan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Oğuzhan'ın ceazesi Karşıyaka Mekez Camisine getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa Oğuzhan'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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