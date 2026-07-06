Tokat'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Oğuzhan idaresindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında B.D. (50) yönetimindeki 46 AJT 912 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan Oğuzhan, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Oğuzhan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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