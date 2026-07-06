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        Tokat'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Tokat'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Tokat'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Tokat'ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

        Mustafa Oğuzhan idaresindeki 60 AFY 815 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında B.D. (50) yönetimindeki 46 AJT 912 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan Oğuzhan, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mustafa Oğuzhan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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