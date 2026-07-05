Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. D.N. (37) idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü yakınlarında M.D. (65) yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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