Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.


        D.N. (37) idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Kalaycık köyü yakınlarında M.D. (65) yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        Kıraathanede otururken minibüs çarptı!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        Trabzonspor, Aral Şimşir'le anlaştı!
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Beşiktaş'tan Trossard'a özel kontenjan!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Türkiye'ye ders verdiler
        Türkiye'ye ders verdiler
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yaz ayında yağmur hakimiyeti!
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finalde!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Keskin gözler için 14 zorlu görev!
        Düğüne ünlü akını
        Düğüne ünlü akını
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Aile tatili devam ediyor
        Aile tatili devam ediyor
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        Leandro Trossard transferinde mutlu son!
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 26 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Tokat'ta 26 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Dikkatsizlik kazaya neden oldu: 9 yaralı
        Dikkatsizlik kazaya neden oldu: 9 yaralı
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı; 1'i ağır 9 yaralı
        Tokat'ta iki otomobil çarpıştı; 1'i ağır 9 yaralı
        Tokat'ta Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Tokat'ta Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
        UDEF Başkanın İslam'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        UDEF Başkanın İslam'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Niksar Kaymakamı Perçi ziyaretlerini sürdürüyor
        Niksar Kaymakamı Perçi ziyaretlerini sürdürüyor