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        Tokat'ta Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Tokat'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Tokat'ta Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Tokat'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sosyal hizmetlerden faydalanan 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Çocuklar ve aileleri, Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi'nde bir araya geldi. Mehteran gösterisi ve dua edilmesinin ardından şehir merkezinde konvoy düzenlendi.

        Program, Yeşilvadi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sünnet şöleniyle devam etti.

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, vakıf medeniyetinin yalnızca tarihi eserlerden ibaret olmadığını, insanı merkeze alan güçlü bir iyilik ve dayanışma anlayışını temsil ettiğini söyledi.

        Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze uzanan vakıf geleneğinin toplumun sosyal hayatını şekillendiren en önemli kurumlar arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Vakıf kültürü paylaşmanın, dayanışmanın ve merhametin kurumsallaşmış halidir. Bizler de bu köklü mirası yalnızca korumakla kalmıyor, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirerek gelecek nesillere aktarıyoruz." dedi.

        Çocuklara gram altın, bisiklet ve çeşitli hediyelerin verildiği programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile vatandaşlar katıldı.




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