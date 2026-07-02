Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

        Tokat'ta demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Tokat'ta demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Fatih Mehmet Mahallesi Sevgi Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıya bir köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekipleri köpeği bulunduğu yerden kurtararak serbest bıraktı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, yaşlılara sürpriz doğum günü ziyareti yapıyor
        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, yaşlılara sürpriz doğum günü ziyareti yapıyor
        Tokat'ta seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi
        Sitikolin, nörolojik iyileşme sürecinde destekleyici rol oynuyor
        Sitikolin, nörolojik iyileşme sürecinde destekleyici rol oynuyor
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar oluştu
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar oluştu
        Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
        Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
        Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı