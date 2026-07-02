Tokat'ta demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Fatih Mehmet Mahallesi Sevgi Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde bulunan demir kapıya bir köpeğin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri köpeği bulunduğu yerden kurtararak serbest bıraktı.

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