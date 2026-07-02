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        Tokat'ta seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yangın çıkan kamyonette hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Tokat'ta seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yangın çıkan kamyonette hasar meydana geldi.

        Taşlıca köyünün girişinde seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ancak başarılı olamadı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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