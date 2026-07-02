Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar oluştu

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar meydana geldi. Zile Minareyisağır Mahallesi Habeşali Caddesi'nde Doğan Dilekçi'ye ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

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