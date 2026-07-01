Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 01.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.Y. (49) idaresindeki 60 HN 244 plakalı kamyonet, Samurçay köyü yakınlarında E.E. (58) yönetimindeki 60 TP 125 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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