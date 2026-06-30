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        Tokat'ta 10 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Tokat'ta 10 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 10 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

        KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



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