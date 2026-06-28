Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. S.A. (41) idaresindeki 05 ABN 804 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde K.K. (22) yönetimindeki 55 AGC 929 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan M.Y. (59) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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