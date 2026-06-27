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        Şehit çocukları polis konvoyu eşliğinde sünnet düğününe götürüldü

        Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın 2 oğlu, polis konvoyu ile sünnet düğününe götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Şehit çocukları polis konvoyu eşliğinde sünnet düğününe götürüldü

        Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın 2 oğlu, polis konvoyu ile sünnet düğününe götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü araçlarına şehit Mustafa Çalışgan'ın adını yazan ekipler, araçlarla şehidin oğulları 5 yaşındaki Alparslan ile 8 yaşındaki Mehmet Alp'in evinin önüne gitti.

        Şehit çocukları ile eşi Ceren Çalışgan'ı araca bindiren ekipler, ardından konvoy eşliğinde düğün salonuna gitti.

        Programa katılan Vali Abdullah Köklü, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Mehmet Alp ve Alparslan'ı tebrik etti.

        Şehit eşi Ceren Çalışgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

        İki çocuğunu bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Çalışgan, "Valimize, Emniyet Müdürümüze, komutanımıza, tüm arkadaşlarına, eşe dosta çok teşekkür ediyorum. Unutamayacağımız bir sünnet düğünü oldu. Çok duygusalız ama çok da gururluyum. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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