Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi hizmete açıldı

        Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi hizmete açıldı

        Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi hizmete açıldı

        Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Etkinlik Alanı'nda hayata geçirilen Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi, törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.


        Ankara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ve 380 tematik oyuncağın yer aldığı müzenin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve davetliler katıldı.


        Yazıcıoğlu, Tokat'ın kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir değer kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

        Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında kente kazandırılan oyuncak müzesinin yalnızca oyuncakların sergilendiği bir alan olmadığına işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:


        "Aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran önemli bir kültür mekanı oldu. Sosyal ve üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda Tokat'ta bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz oyuncak müzesinde çocuklarımız eğlenirken öğrenme fırsatı bulacak, yetişkinler ise çocukluk yıllarına uzanan hatıralarını yeniden yaşayacak. Geçmişten günümüze uzanan 380 tematik oyuncağın yer aldığı bu kıymetli eserin şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, akademisyenlerimize, üniversite yönetimine, çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Program kapsamında çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler dağıtılırken, renkli etkinlikler ve eğlenceli gösteriler ilgi gördü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Şehit çocukları polis konvoyu eşliğinde sünnet düğününe götürüldü
        Şehit çocukları polis konvoyu eşliğinde sünnet düğününe götürüldü
        Tokat'ta şehit polisin oğulları için sünnet töreni
        Tokat'ta şehit polisin oğulları için sünnet töreni
        Eşinin ölümüne ilişkin yargılanan kadının davasında bilirkişi incelemesi ka...
        Eşinin ölümüne ilişkin yargılanan kadının davasında bilirkişi incelemesi ka...
        Şehit polisin emanetlerine anlamlı sünnet töreni
        Şehit polisin emanetlerine anlamlı sünnet töreni
        İntihar demişti, cinayet şüphelisi olarak ikinci kez hakim karşısına çıktı...
        İntihar demişti, cinayet şüphelisi olarak ikinci kez hakim karşısına çıktı...
        Tokat'ta 100 keklik doğaya bırakıldı
        Tokat'ta 100 keklik doğaya bırakıldı