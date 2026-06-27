Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi hizmete açıldı

Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından Hıdırlık Etkinlik Alanı'nda hayata geçirilen Tokat Belediyesi Oyuncak Müzesi, törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.





Ankara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ve 380 tematik oyuncağın yer aldığı müzenin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve davetliler katıldı.





Yazıcıoğlu, Tokat'ın kültürel ve sosyal yaşamına yeni bir değer kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.



Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında kente kazandırılan oyuncak müzesinin yalnızca oyuncakların sergilendiği bir alan olmadığına işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:





"Aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran önemli bir kültür mekanı oldu. Sosyal ve üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda Tokat'ta bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz oyuncak müzesinde çocuklarımız eğlenirken öğrenme fırsatı bulacak, yetişkinler ise çocukluk yıllarına uzanan hatıralarını yeniden yaşayacak. Geçmişten günümüze uzanan 380 tematik oyuncağın yer aldığı bu kıymetli eserin şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, akademisyenlerimize, üniversite yönetimine, çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Program kapsamında çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler dağıtılırken, renkli etkinlikler ve eğlenceli gösteriler ilgi gördü.







