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        Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Karacaören köyü yakınlarında köprüden düşerek devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki Veyis Aydoğan (61) yaralandı.

        Ambulansla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veyis Aydoğan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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