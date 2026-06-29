Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, cenazeden dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, cenazeden dönerken otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

        Kazada yaşamını yitiren Veyis Aydoğan'ın (61) cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı'nda defnedildi.

        Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, dün Tokat-Yeşilyurt kara yolunun Karacaören köyü yakınlarında köprüden düşerek devrilmişti.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Veyis Aydoğan yaralanmış, ambulansla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenilmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin yargılanan 2 sanık ağırsatılırmış m...
        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin yargılanan 2 sanık ağırsatılırmış m...
        Tescilli Tokat kirazında hasat mesaisi başladı
        Tescilli Tokat kirazında hasat mesaisi başladı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öl...
        Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öl...
        Tokat'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
        Tokat'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
        25 yıl sonra ilçeye gelen leylek ailesinde 1 yavru sağ kalabildi
        25 yıl sonra ilçeye gelen leylek ailesinde 1 yavru sağ kalabildi