Yeşilyurt Kaymakamı Altın, yaşlılara sürpriz doğum günü ziyareti yapıyor

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, ilçede ikamet eden yaşlılara sürpriz ziyaret yaparak doğum günlerini kutluyor.



Kaymakam Altın, "Bir Doğum Günü, Bir Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemile Ay Gedik ile ilçe merkezinde ikamet eden Saliha Aydoğan ile Çıkrık Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Yıldırım'ı ziyaret ederek doğum günü sevinçlerine ortak oldu.



Ziyaretlerde doğum günü pastası da kesildi.



Her doğum gününde bir gönle misafir olup sevgi ve vefayla gönüller arasında köprü kurduklarını belirten Altın, "İlçemizde ikamet eden büyüklerimizin yeni yaşlarını en içten dileklerimizle kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice yıllar diliyoruz." dedi



Aydoğan ve Yıldırım da ziyaretinden dolayı Altın'a teşekkür etti.



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