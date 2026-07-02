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        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, yaşlılara sürpriz doğum günü ziyareti yapıyor

        Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, ilçede ikamet eden yaşlılara sürpriz ziyaret yaparak doğum günlerini kutluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Yeşilyurt Kaymakamı Altın, yaşlılara sürpriz doğum günü ziyareti yapıyor

        Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, ilçede ikamet eden yaşlılara sürpriz ziyaret yaparak doğum günlerini kutluyor.

        Kaymakam Altın, "Bir Doğum Günü, Bir Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemile Ay Gedik ile ilçe merkezinde ikamet eden Saliha Aydoğan ile Çıkrık Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Yıldırım'ı ziyaret ederek doğum günü sevinçlerine ortak oldu.

        Ziyaretlerde doğum günü pastası da kesildi.

        Her doğum gününde bir gönle misafir olup sevgi ve vefayla gönüller arasında köprü kurduklarını belirten Altın, "İlçemizde ikamet eden büyüklerimizin yeni yaşlarını en içten dileklerimizle kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice yıllar diliyoruz." dedi

        Aydoğan ve Yıldırım da ziyaretinden dolayı Altın'a teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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