Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "AK Parti yapan oldu. Eser üreten oldu. Hizmet üreten oldu. Az konuşup çok işleyen oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Tokat'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "AK Parti yapan oldu. Eser üreten oldu. Hizmet üreten oldu. Az konuşup çok işleyen oldu." dedi.

        Sırakaya, yeniden belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Tokat'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Siyasette iş yapmanın önemini vurgulayan Sırakaya, "Kıymeti kardeşlerim siyasette esas olan algı değildir, eserdir. Siyasette esas olan yapıyor gibi görünmek değildir, yapıp görünmemektir. Siyasette esas olan şatafat içinde bulunmak değil, hizmet üretmektir. Bugün bizim bu gelmiş olduğumuz noktada yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda sabırla, metanetle, emekle, gayretle hareket ettiğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

        Tek dertlerinin ülkeye aşkla hizmet etmek olduğunu dile getiren Sırakaya, "Biz biliyoruz ki bilen yapar. Az bilen akıl verir. Yapamayan eleştirir. Bu konuyla ilgili yapma imkanı olmayıp yıkıcı tavırda olanların tavırlarına sürekli müsaade etmişiz. Onun için biz düşüncelerimizi, projelerimizi somut hale getirip onları esere, yatırıma ve hizmete dönüştürdük. Bizim bir tek derdimiz var. O da bu ülkeye aşkla hizmet etmek. Bizim bir tek derdimiz var. O da burada görmüş olduğumuz tüm canların duasını alma. Bizim bir derdimiz var. O da Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek. İnşallah hep birlikte 24 yıllık birikimimizle birlikte bu 24 yıllık birikimimizi ve tecrübemizi bir basamak olarak kullanıp önümüzdeki 25 yılı ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

        Sırakaya, AK Parti'nin hizmetten yana olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "AK Parti yapan oldu, eser üreten oldu, hizmet üreten oldu. Az konuşup çok işleyen oldu. Bütün bu hizmet üretebilmemiz için en başında ayrımcı olmayacaksınız, dışlayıcı olmayacaksınız, kutuplaştırıcı olmayacaksınız. Ötekileştirici ve düşmanlık üreten bir habis zihniyete sahip olmayacaksınız."

        Çevrecik beldesine hizmet etmek istediklerini vurgulayan Sırakaya, "Biz Çevrecik'i güzelleştirmek istiyoruz. Sayın Bakanımızla birlikte yola revan olduktan sonra Çevrecik'imize gelene kadar Londra asfaltı gibi bir düzlem içerisinde geldiğimize şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

        Bölgenin doğal gaz ile buluşturulacağını dile getiren Sırakaya, "İnşallah Enerji Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmenin sonucu yakın bir zamanda bu beldelerimizin hepsinin doğal gaza kavuşmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Bizler Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletimizle kol kola, milletimizle yan yana, milletimizle sırt sırta vererek önümüzdeki süreç içinde de Tokat'ımıza, Reşadiye'mize, Çevrecik'imize hizmet edip eser üretmeye devam edeceğiz." dedi.

        Sırakaya, insanların kendi iç huzurunu sağlamadan hizmet üretemeyeceğini, başkalarının yaşam tarzıyla uğraşmak yerine birlik ve hizmete odaklanılması gerektiğini ifade ederek, toplumun farklı kesimlerinin aynı bayrak altında kardeş olduğunu vurguladı, beraberlik mesajı verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta konuştu:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta konuştu:
        Kelkit Çayı'nda hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
        Kelkit Çayı'nda hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
        Düştüğü Kelkit Çayı'nda 7 gün sonra cesedi bulunan Oğuz toprağa verildi
        Düştüğü Kelkit Çayı'nda 7 gün sonra cesedi bulunan Oğuz toprağa verildi
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta
        Kelkit Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor
        Kelkit Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta sağanak ve taşkın riskine karşı alınan ted...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta sağanak ve taşkın riskine karşı alınan ted...