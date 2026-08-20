Artova'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Artova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 20.08.2026 - 13:15 Güncelleme:
Tokat'ın Artova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
İstasyon Mahallesi'nde Özkan Zeytin'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler Artova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Artova Belediyesi ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince alanda temizleme çalışması yapıldı.
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