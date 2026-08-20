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        Artova'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Artova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Artova'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Tokat'ın Artova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi'nde Özkan Zeytin'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenler Artova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Artova Belediyesi ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince alanda temizleme çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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