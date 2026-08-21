Coşkun Sabah Ayvaz Su Fest'te sahne aldı

Konsere Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Erbaa Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Remzi Demir, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile vatandaşlar katıldı.

Niksar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ayvaz Su Fest kapsamında sanatçı Coşkun Sabah konser verdi.

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