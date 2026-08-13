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        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Tokat'ta gençlerle buluştu

        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Tokat'ta gençlerle söyleşiye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Tokat'ta gençlerle buluştu

        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Tokat'ta gençlerle söyleşiye katıldı.

        Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı için kente geldi.

        Toplantının ardından gençlerle buluşma programına katılmak için Yağıbasan Medresesi'ne giden Erdoğan'ı Tokat Belediyesi Mehteran Takımı karşıladı.

        Vatandaşları da selamlayan Erdoğan, öğrencilerle buluştu.

        Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleriyle ilgili konuşan Erdoğan, gençlerle söyleşi yaptı.

        Yaklaşık 1 saat süren söyleşinin ardından program sona erdi.

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        Programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile kent protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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