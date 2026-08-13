Tokat'ta çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Giriş: 13.08.2026 - 17:20 Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Zile İstasyon Mahallesi mevkisinde buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ