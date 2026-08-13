Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri Tokat'ta kamuoyuyla paylaşıldı

Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Gök Medrese'de düzenlenen toplantıda, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin tarihsel anlamı, taşıdığı medeniyet mirası ve Okçular Vakfı tarafından 10 yıldır sürdürülen Malazgirt anma etkinliklerinin bu yılki programı kamuoyuyla paylaşıldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Ahlat-Malazgirt etkinliklerini Okçular Vakfı olarak tasarlamaya, planlamaya başladıklarında bir medeniyet tasavvuruyla yola çıktıklarını ifade etti.

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Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinliklerinin tanıtımını Tokat'ta yapmak istediklerini belirten Erdoğan, "Ahlat, Malazgirt. Gerçekten tarihi, manevi olarak çok boyutlu şekilde bizi eğiten mekanlar. Zaten yola çıkmamızın da sebebi buydu. Okçular Vakfı olarak kısa adıyla biliniyor ama aslında Ok Meydanı Kültür Eğitim Spor Vakfı gibi uzun bir ismimiz var. Dolayısıyla bizim vakıf senedimizde de amaçlarımızdan bir tanesi gençliğin bu şuurlandırılmasına hizmet edecek eğitim faaliyetlerini yapmak." dedi.

Ahlat ve Malazgirt'le hem bir coğrafi farkındalığın hem de zamansal farkındalığın desteklenmesini hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

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"İşte Anadolu'dayız. Anadolu, dünyaya böyle bağımsız bir gözle baktığımız zaman dünyanın merkezi diyebileceğimiz noktada bir yer ama tarihiyle beraber ele alacak olduğumuz zaman 1000 yıllık bir varoluşumuz var milletçe Anadolu'da. Burada bir kardeşlik kültürü oluşturarak var olmayı başarmışız. Bir birlik duygusu ve ruhuyla burada var olmuşuz. Bunları anlamak durumundayız. Zamanın şu andaki dönüm noktası olaraksa bu kadar dünyanın çalkantılı zamanında 1000 yılın önemli bir dönemini yaşıyor olabiliriz. Çünkü yarın bir dünya savaşı daha patlak vermiş olsa hiçbirimiz hayret edecek durumda değiliz. O kadar çok krizi, o kadar çok savaşı, o kadar soykırımı aynı anda yaşıyoruz.

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Bu farkındalıkların yanında bir de bizim bir manevi ve duygusal farkındalığı eklememiz icap ediyor elbette. Orada da işte bu toprakları bize vatan yapan değerlerden bahsediyoruz. Bunları vurguluyoruz. Manevi ve duygusal farkındalık boyutuna önem verdiğimiz zaman işte bugün geldiğimiz noktada Malazgirt ile Çanakkale arasında coğrafi ve tarihi bir iki yakanın bir araya gelmesi demiştim bir keresinde. Anadolu'nun iki ucu, birisi 1071 birisi 1915 ama bu ikisinin bir araya gelmesi bizim bir sonraki 1000 yılımızın aslında çözümlerini bize önermiş oluyor, önümüze getirmiş oluyor. Herhalde o ruh 15 Temmuz'daki kahramanlıkları, milletin duruşunu ortaya çıkaran ruh oluyor."

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Birkaç hafta içinde Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nı konuştuklarını hatırlatan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili Meclis'te hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğine bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hepsinin tohumlarının Ahlat'ta, Malazgirt'te atıldığını görüyoruz. Malazgirt'te bilek gücüyle, Ahlat'ta da bir medeniyet tahayyülüyle ortaya konduğunu görüyoruz. Onun için ümit ediyoruz ki bu etkinliklerimiz sadece birer geleneksel kültürel etkinlik, sportif aktivite olarak anlaşılsın istemiyoruz. Onun ötesinde bir 1000 yılın sonunda bir sonraki 1000 yılın hedeflerinin belirlenmesi ve gençlerimizin böyle bir öz güvenle, böyle bir cesaretle bir sonraki 1000 yıla hazırlanması dileği, duası olarak görülsün istiyoruz."

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Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin, Türkiye Yüzyılı ve sonraki 1000 yılın çok daha güçlü şekilde inşa edilmesine vesile olmasını diledi.

- "Tokat, Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına güçlü katkılar sunmuştur"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da Malazgirt'in yalnızca kazanılmış bir savaş olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Malazgirt'in Anadolu'nun Türk yurdu olmasının kapılarını açan bir dönüm noktası olduğunu belirten Yazgı, "Fakat asıl başarı bence zaferin ardından Anadolu'nun bir vatan ve medeniyet coğrafyasına dönüştürülmesiydi. Bu noktaya da en iyi, en güzel şekilde şahitlik eden şehirlerimizin başında da Tokat gelmekte. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu'da Türk-İslam hakimiyetinin kurulması sürecinde ilk önemli adımlardan birisi burada atıldı. Danişmend'in mirasıyla Tokat, Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına güçlü katkılar sunmuştur." dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu ortamda 2020 yılında Malazgirt savaş alanının tespitini ve arkeolojik yüzey araştırmasını başlattıklarını, savaş arkeolojisi anlamında yeni bir başlangıca imza atıldığını aktaran Yazgı, şunları dile getirdi:

"Bu da bizi çok mutlu etti. 12 üniversiteden 44 akademisyenle şu anda bu süreci yürütmekteyiz ve 150 kilometrelik bir alanda çalışmalarımız devam ediyor ve şu an itibarıyla hamdolsun yüzlerce ok ucu, mızrak, balta taşları, balta başları, zihgirler (okçu yüzüğü), mühimmat, altın, bronz sikkeler ve en sonunda Gümbeli'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'e ait baskı mühürlere kadar ulaştık. Artık savaşın geçtiği yeri tarihsel ve bilimsel olarak da anlatma imkanı bulacağız. Tabii bu çalışmalarla Malazgirt'i yalnızca tarih kitaplarında anlatılan bir zafer olmaktan çıkarıp sahada somut izleri ile stratejisiyle nasıl ve ne kadar önemli bir vaka olduğunu da tüm dünyaya anlatmak istiyoruz."

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- "Tüm vatandaşlarımızı Ahlat ve Malazgirt'e davet ediyorum"

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş da 2017 yılında başlayan ve bu yıl 10. kez düzenleyecekleri etkinliklerle Malazgirt ruhunu yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu yıl etkinlikleri 23-26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te düzenleyeceklerini hatırlatan Topbaş, "Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza kendilerinin himayelerinden ötürü, ilgili bakanlıklarımıza, valiliklere, sponsorlarımıza ve etkinliklerimizde bize katkı ve destek sunan tüm paydaşlarımıza, kurumlarımıza ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum, sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Ahlat ve Malazgirt'e davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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Tokat Valisi Abdullah Köklü de Malazgirt'in yıl dönümünü Tokat'tan duyurmanın büyük bir mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Etkinliğin Malazgirt'in ruhunu anlama ve nesillere taşımak için büyük bir adım olduğunu belirten Köklü, "Bu etkinliğin Tokat vilayetimizde olmasından dolayı hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek nesiller inşallah Malazgirt ruhuyla ve geçmişimizin değerleriyle daha ileri seviyeye gelecek diyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Köklü, Yazgı, Erdoğan ve Topbaş'a Tokat'a özgü hediyeler sundu. Topbaş ise günün anısına Köklü'ye plaket takdim etti.

Basın toplantısı, ok atışı gösterisinin ardından sona erdi.

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Toplantıya, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ile kent protokolü katıldı.