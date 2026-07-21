Eski Kız Meslek Lisesi alanı Tokat'ın yeni "yaşam merkezi" olacak

Tokat'ta eski Kız Meslek Lisesi alanında yeşil alanlar ve meydan düzenlemelerini kapsayan proje uygulanacak.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan 3 bin 750 metrekarelik alan üzerine kurulu eski Kız Meslek Lisesi alanında başlatılan dönüşüm çalışmaları devam ediyor.





Açık otopark, park, çay bahçesi, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve meydan düzenlemelerini kapsayan proje, tarihi kent dokusuyla uyumlu şekilde hayata geçiriliyor.



Çalışmaları inceleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, projenin yalnızca bir park düzenlemesi değil, Tokat'ın tarihi merkezini yeniden canlandıracak kapsamlı bir şehircilik hamlesi olduğunu söyledi.



İncelemeler kapsamında Tarihi Tokat Saat Kulesi'nin mekanizma bölümüne kadar çıkan Yazıcıoğlu, "Bulunduğumuz nokta Tokat'ın kalbi diyebileceğimiz tarihi merkezimiz. Saat Kulemiz, Behzat Bulvarı'mız, Mevlevihane'miz, Yüksekkahve bölgemiz ve çevresindeki tarihi yapılar, şehrimizin hafızasını oluşturan çok kıymetli alanlar. Biz de bu hafızaya sahip çıkarak geçmişi koruyan, geleceği planlayan bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Burada butik dükkanlarımızı, yeni meydan düzenlemelerimizi ve otoparkımızı hayata geçireceğiz. Defterdarlığımızı daha sağlıklı ve modern bir alana taşıyacağız." ifadelerini kullandı.







