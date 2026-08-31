Futbol oynayan çocuklar evlerindeki halılarla kendilerine "halı saha" yaptı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde taş parke üzerinde futbol oynarken sürekli yaralanan çocuklar, çareyi evlerinden topladıkları halılarla kendilerine "halı saha" yapmakta buldu.

Çıkrık Mahallesi'nde futbol oynamayı seven bir grup çocuk, "halı saha" hayallerini gerçekleştirmek için halı kullanmaya karar verdi.

Annelerini ikna ederek evlerinden halı toplayan çocuklar, mahalledeki düğün salonunun önünde kendileri için "halı saha" oluşturdu.

Topları patlak olduğu için "Topu Olmayan Çocuk Kalmasın" Projesi'ni yürüten iş insanı Mehmet Baransel ile iletişime geçen çocuklar, cep telefonuyla görüntülü görüştükleri Baransel'e "halı saha"larını göstererek topa ihtiyaçlarının olduğunu iletti.

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Çocukların gayretinden etkilenen Baransel, köye gelerek top hediye etti ve çeşitli hediyeler dağıttı, berberler de çocukları tıraş etti.

- "Amacım, çocukların tablet ve telefondan uzak durmaları"

Baransel, AA muhabirine, çocuklardan Ömer Arif İşçi'nin sosyal medyadan kendisine ulaştığını söyledi.

Çocukların talebi üzerine harekete geçtiğini anlatan Baransel, şunları dile getirdi:

"Bizim de 'Topu Olmayan Çocuk Kalmasın' Projemiz var. Köylere, ilçelere ve şehirlere gidiyoruz. Bana gelen videoda çocuklar, halının üzerinde patlak topla oynuyorlardı. Çocukların hayallerini ve çabalarını gördüm. Çocukları tek bırakmak istemedim. Ömer gibi çocukların her zaman yanında olacağım. 2030 yılına kadar bu projeyi elimden geldiği ve gücümün yettiği kadar devam ettireceğim. Amacım, çocukların tablet ve telefondan uzak durmaları. Bütün çocuklarımızı spora yönlendirmemiz lazım. Buraya bir top bırakmaya gelmedim. Çocukların hayallerine sahip çıkmaya geldim."

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Mahalle Muhtarı Murat İşçi de çocukların top oynarken yaralandıklarını ifade ederek, "Yaralanan çocukları hastaneye götürüyorduk. Oğlum geldi, 'Buraya halı sersek' dedi. Sonra köyü tek tek dolaştık, çocuklarla halı topladık. Mehmet Bey'e ulaştık. Top istedik. O da top ve bebeklerle köyümüze geldi." dedi.

Çocuklardan Ömer Arif İşçi de mutlu olduklarını belirterek, "Halı sahamız da topumuz da yoktu. Halılar sererek halı saha ve tahtadan kale yaptık." diye konuştu.