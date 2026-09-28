Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu

        GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce kaybolan Abdullah Erdoğar'ın (62) cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 19:05 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce kaybolan Abdullah Erdoğar'ın (62) cesedi bulundu.

        Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası Abdullah Erdoğar, 26 Eylül'de evinden ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Erdoğar'ın ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Yakınlarının sık sık balık tutmaya gittiğini belirtmesi üzerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerince 2 bot, 3 dron ve çok sayıda personelle yürütülen aramada Erdoğar'ın cesedi, çalışmaların başlatıldığı alanın yaklaşık 500 metre uzağında Kelkit Çayı'nda bulundu.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze nakil aracına alınan Abdullah Erdoğar'ın naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        REKLAM

        Abdullah Erdoğar'ın oğlu İlkay Erdoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaybolduktan sonra akşam saat 18.00'de eve gelmeyince aramaya başladık. Sonra tuğla fabrikasının kamerasından baktım, saat 12.16'da ana yoldan karşıya geçmiş. Balık hastalığı var. Her zaman gelir buraya. Biraz rahatsızlığı var. Epilepsi, unutkanlık. Aynı kameradan geri eve dönüşü yok. Aşağı istikametten de kameralardan geri dönüşü yok." dedi.

        Öte yandan Abdullah Erdoğar'ın evden ayrılarak D-100 kara yolunu geçtiği ve Kelkit Çayı kıyısına doğru yürüdüğü anlar, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Niksar'da itfaiyecilik öğrencilerinden İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret
        Niksar'da itfaiyecilik öğrencilerinden İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret
        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Fazlı Özkan göreve başladı
        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Fazlı Özkan göreve başladı
        Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a veda ziyareti
        Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a veda ziyareti
        Tokat'ın 2025 vergi rekortmenleri açıklandı
        Tokat'ın 2025 vergi rekortmenleri açıklandı
        Tokat'ta 2 gündür kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Tokat'ta 2 gündür kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret