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        GÜNCELLEME - Tokat'ta sahte altın operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

        Tokat'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 13:34 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tokat'ta sahte altın operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

        Tokat'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İddiaya göre, M.R.E. (49), K.E. (62) ile C.K. (48), İstanbul'dan temin ettikleri sahte altınları farklı illerdeki kuyumcularda bozdurdu.

        Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcuların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların Tokat'a geldiklerini belirledi.

        Kentteki kuyumcuları gezerek sahte altınları bozdurmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada sahte 2 bilezik, 3 zincir ve 1 künye ile yaklaşık 35 bin lira ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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