TOGÜ'de yeni kurulan tesiste tohumluk patates üretimi yapılacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kurulan yeni tesiste tohumluk patates üretimine başlanacağı bildirildi.



TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Milli Patates Çeşitlerinden Doku Kültürü Tekniği ile Temel Tohumluk Üretimi Projesi" kapsamında kurulan Patates Mini Yumru Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.





TOGÜ, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı ve Tokat Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tesisi Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Adem Yağcı ile öğretim üyeleriyle ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Proje kapsamında tesis, çevre düzenleme çalışmalarının ardından AR-GE VE ÜR-GE faaliyetlerine başlayacak. Tesiste bölgenin sertifikalı, hastalıklardan ari, yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip tohumluk patates ihtiyacının karşılanmasına yönelik temel tohumluk üretimi gerçekleştirilecek.





Bunun yanında Türkiye genelinde üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sunacak tatlı patates üretim materyalleri de yetiştirilecek.



Ziraat Fakültesi bünyesinde tescil edilen iki milli patates çeşidinin temel tohumluk üretiminin yapılacağı tesiste, aynı zamanda yürütülecek ıslah çalışmalarıyla yeni milli patates çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.





Yıllık 50 ton sertifikalı tohumluk patates üretim ve dağıtım kapasitesine sahip olması planlanan tesisin hem Tokat'ın hem de Türkiye'nin kaliteli ve sağlıklı tohumluk patates ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunması amaçlanıyor.









