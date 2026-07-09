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        Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

        Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

        Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.

        Ekipler, zanlıların iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 3 bin 260 dolu, 113 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 240 kilogram açık kıyılmış tütün ve paketler halinde 219 paket kaçak tütün ele geçirdi.


        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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