Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.



Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.



Ekipler, zanlıların iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 3 bin 260 dolu, 113 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 240 kilogram açık kıyılmış tütün ve paketler halinde 219 paket kaçak tütün ele geçirdi.





Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



