Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Ekipler, zanlıların iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 3 bin 260 dolu, 113 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 240 kilogram açık kıyılmış tütün ve paketler halinde 219 paket kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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