Tokat Belediyesi Yeşilırmak'ta temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Tokat Belediyesi, Yeşilırmak'ta temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, geçen aylarda Yeşilırmak'ta yaşanan sel ve taşkınların ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla başlattığı temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



Belediye ekipleri, nehir yatağında biriken rusubat, çamur ve çeşitli atıkları temizlerken, Yeşilırmak'ın daha düzenli, daha temiz ve daha güvenli bir görünüme kavuşması için çalışma yürütüyor.





Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü iş makineleri ve teknik ekiplerin koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sel nedeniyle nehir yatağında oluşan birikintiler kaldırılıyor, su akışını olumsuz etkileyebilecek unsurlar temizleniyor ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yeşilırmak'ın Tokat'ın en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel ve taşkınlar, Yeşilırmak'ta istenmeyen görüntülerin oluşmasına neden oldu. Ekiplerimizle vakit kaybetmeden sahaya inerek kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışması başlattık. Bir yandan nehir yatağında biriken rusubat ve atıkları temizlerken, diğer yandan suyun doğal akışını destekleyecek düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece bugünün sorunlarını çözmek değil, Yeşilırmak'ı geleceğe daha sağlıklı ve daha güvenli şekilde taşımaktır. Yeşilırmak, Tokat'ımızın simgelerinden biridir. Bu değeri korumak ve gelecek nesillere en güzel haliyle bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Belediye olarak şehrimizin her noktasında olduğu gibi Yeşilırmak'ta da çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hemşehrilerimiz çok daha temiz, düzenli ve estetik bir Yeşilırmak ile buluşacak."







