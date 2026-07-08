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        Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi İsmet Aldemir'in cenazesi Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi İsmet Aldemir'in cenazesi Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

        İsmet Aldemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kızılcaöre köyü Camisi'ne getirildi. Gazinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        Aldemir'in naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Aldemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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