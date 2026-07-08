Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi İsmet Aldemir'in cenazesi Reşadiye ilçesinde toprağa verildi. İsmet Aldemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kızılcaöre köyü Camisi'ne getirildi. Gazinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Aldemir'in naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Aldemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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