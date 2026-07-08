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        Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

        Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

        Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Çördük köyünde traktör kullanan H.Ş'nin (58) kucağındaki 5 yaşındaki torunu Abdullah Ş. dengesini kaybederek düştü.

        Traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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