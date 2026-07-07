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        Tokat'ta mezarlıklar belediye ekiplerince temizleniyor

        Tokat'ta bulunan mezarlıkların temizlenmesi amacıyla belediye ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Tokat'ta mezarlıklar belediye ekiplerince temizleniyor

        Tokat'ta bulunan mezarlıkların temizlenmesi amacıyla belediye ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu ortamda gerçekleştirebilmeleri için şehir genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.


        Tokat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki tüm mezarlıklarda ot biçme, yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ve genel bakım çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.


        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mezarlıkların geçmişe duyulan vefanın en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, belediye olarak bu alanlarda yalnızca bakım ve temizlik değil, vatandaşlara yönelik birçok hizmeti de ücretsiz sunduklarını anlattı.

        Tokat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından cenaze ve defin işlemlerinin tamamının ücretsiz sunulduğunu aktaran Yazıcıoğlu, "Alo 188 hattımız üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor, cenaze süreçlerinde hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Ayrıca hizmet veren 13 taziye karavanımızla vatandaşlarımızın yazın sıcak, kışın ise olumsuz hava şartlarından etkilenmeden taziyelerini kabul edebilmelerine imkan sağlıyoruz. Kadın ve erkek din görevlilerimiz de taziye ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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