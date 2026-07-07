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        TOGÜ'de ilk yardım eğitimini tamamlayan personele sertifika verildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ilk yardım eğitimini tamamlayan personele sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:36 Güncelleme:
        TOGÜ'de ilk yardım eğitimini tamamlayan personele sertifika verildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ilk yardım eğitimini tamamlayan personele sertifikaları verildi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından akademik ve idari personele yönelik İlk Yardım Sertifika Eğitim Programı, sertifika töreniyle tamamlandı.

        Şubat, mayıs ve haziran aylarında farklı gruplar halinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında katılımcılara acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verildi.


        Sağlık alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen eğitimlerde temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıklarına müdahale, kanamalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanacak yöntemler, yaralanmalar, yanıklar, zehirlenmeler, bilinç kaybı, boğulma vakaları ve diğer acil durumlarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaları detaylı şekilde anlatıldı.

        Katılımcılar, eğitim süresince edindikleri teorik bilgileri uygulamalı istasyon çalışmalarıyla pekiştirme fırsatı bulurken, gerçek hayatta karşılaşılabilecek senaryolar üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde olaylara doğru, hızlı ve etkili müdahale etme becerilerini geliştirdi.


        Eğitim programının sonunda gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı değerlendirmelerde başarılı olan katılımcılar, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazandı.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarının mesleki gelişimlerinin yanı sıra sağlık ve güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerini güçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürerek, daha güvenli ve bilinçli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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