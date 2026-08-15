Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri MHP Niksar İlçe Başkanlığına Ali Körükçü yeniden seçildi

        MHP Niksar İlçe Başkanlığına Ali Körükçü yeniden seçildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niksar İlçe Teşkilatının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:24 Güncelleme:
        MHP Niksar İlçe Başkanlığına Ali Körükçü yeniden seçildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niksar İlçe Teşkilatının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kongre, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Oğuzhan Çakır divan başkanlığını yaptı.

        Faaliyet ve mali raporların okunarak kabul edilmesinin ardından başkan ve yönetim kurulu seçimine geçildi.

        Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Ali Körükçü, yeniden MHP Niksar İlçe Başkanı seçildi.

        Körükçü başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda İsmail Kaya, Halil İbrahim Mürsel, Fikri Kütükçü, Mehmet Bahadır, Emir Can Duyum, Mücahit Karakaş, Ahmet Buyruk, Cihan Şahin, Altun Kaya, Ali Tuncel, Emin Şahin, Nazmi Yıldırım, Salih Yılmaz, Sezer Erdinç Yıldırım, Mitat Semiz, Fazlı Akar, Şükrü Aydın ve Nuray Çoban yer aldı.

        REKLAM

        Kongreye MHP MYK Üyesi Oğuzhan Çakır, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, belediye başkanları, belde teşkilatlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Tokat'ta silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı
        Durdurduğu otomobile kurşun yağdırdı, 1'i ağır 3 yaralı
        Durdurduğu otomobile kurşun yağdırdı, 1'i ağır 3 yaralı
        Tokat'ta mandaların serinleme keyfi belgesel görüntülerini aratmadı
        Tokat'ta mandaların serinleme keyfi belgesel görüntülerini aratmadı
        Tokat'ta yetiştirilen keklik ve sülünler doğaya salındı
        Tokat'ta yetiştirilen keklik ve sülünler doğaya salındı
        Tokat Belediyesi yeni asfalt kazıma makinesini filosuna kattı
        Tokat Belediyesi yeni asfalt kazıma makinesini filosuna kattı
        Erbaa Belediyesi'nden keneyle mücadeleye halkalı sülün ve kekliklerle deste...
        Erbaa Belediyesi'nden keneyle mücadeleye halkalı sülün ve kekliklerle deste...