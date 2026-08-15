MHP Niksar İlçe Başkanlığına Ali Körükçü yeniden seçildi

Faaliyet ve mali raporların okunarak kabul edilmesinin ardından başkan ve yönetim kurulu seçimine geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Oğuzhan Çakır divan başkanlığını yaptı.

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